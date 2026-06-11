Kocaali\'de Kaza: 1 Yaralı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Kocaali ilçesi Maden Deresi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan su kanalına düşmesinin ardından yan yatarak durabildi. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şahsa ilk müdahale, kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı şahıs, ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA