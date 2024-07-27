Kocaeli Başiskele'de ev yangını: Ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kocaeli Başiskele'de ev yangını: Ev kullanılamaz hale geldi

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, yangın kısa sürede odalara yayıldı ve ev kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

27.07.2024 16:32
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Yangında ev kullanılamaz hale geldi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının neden çıktığı bilinmezken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Mahmutpaşa Mahallesi Karapınar Sokak'ta bulunan 2 katlı evin birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple evde çıkan yangın kısa sürede odalara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında yaralanan olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli Başiskele'de ev yangını: Ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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