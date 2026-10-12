Kocaeli Başiskele'de jandarma 1 milyon TL'lik kaçak tütün ve makaron ele geçirdi - Son Dakika
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Kocaeli Başiskele'de jandarma 1 milyon TL'lik kaçak tütün ve makaron ele geçirdi

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Kocaeli Başiskele\'de jandarma 1 milyon TL\'lik kaçak tütün ve makaron ele geçirdi
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Kocaeli Başiskele'de jandarmanın 9 Ekim'de bir adres ve araçta yaptığı aramada yaklaşık 1 milyon TL değerinde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi. Aramalarda 420 kilogram tütün, 140 bin boş ve 56 bin doldurulmuş makaron bulundu; 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde jandarma ekiplerince bir adres ve araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 9 Ekim tarihinde Başiskele ilçesinde bir adres ve bir araçta arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 420 kilogram kıyılmış tütün, 140 bin adet boş makaron, içerisine kıyılmış tütün doldurulmuş 56 bin makaron ile elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
BaşiskeleGüvenlikJandarma3. SayfaMakaronKocaeliGüncelSon Dakika

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