Kocaeli Başiskele\'de jandarma 1 milyon TL\'lik kaçak tütün ve makaron ele geçirdi

Kocaeli Başiskele'de jandarma 1 milyon TL'lik kaçak tütün ve makaron ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Başiskele'de jandarmanın 9 Ekim'de bir adres ve araçta yaptığı aramada yaklaşık 1 milyon TL değerinde kaçak tütün ve makaron ele geçirildi. Aramalarda 420 kilogram tütün, 140 bin boş ve 56 bin doldurulmuş makaron bulundu; 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde jandarma ekiplerince bir adres ve araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 9 Ekim tarihinde Başiskele ilçesinde bir adres ve bir araçta arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 420 kilogram kıyılmış tütün, 140 bin adet boş makaron, içerisine kıyılmış tütün doldurulmuş 56 bin makaron ile elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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