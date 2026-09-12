Kocaeli Bayramoğlu açıklarında arızalanan fuel oil yüklü tanker Eskihisar'a çekildi
Kocaeli Bayramoğlu açıklarında 87 metre uzunluğunda ve 240 ton fuel oil yüklü tanker arızalandı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Şark römorkörünce yedeklenen tankerin Eskihisar Demir Sahası'na emniyetle demirletildiğini açıkladı.
Kocaeli'de Bayramoğlu açıklarında 87 metre uzunluğundaki 240 ton fuel oil yüklü tanker arızalandı. Tanker, römorkörle çekilerek Eskihisar Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Kocaeli Bayramoğlu açıklarında arıza yaşayan Necati Alpagül isimli 87 metre boyunda 240 ton fuel oil yüklü tanker, İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Şark römorkörümüzce yedeklenip çekilerek Eskihisar Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi.
Kaynak: İHA
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