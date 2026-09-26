Kocaeli Darıca\'da jandarma operasyonunda 4 milyon TL\'lik kaçak ürün ele geçirildi

Kocaeli Darıca'da jandarma operasyonunda 4 milyon TL'lik kaçak ürün ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de jandarmanın Darıca'da düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 1 milyon 750 bin dolu ve boş makaron, 250 kilogram kıyılmış tütün, 4 sigara sarma makinesi ve 1 kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 1 milyon 750 bin içi dolu ve boş makaron, 250 kilogram kıyılmış tütün, 4 elektrikli sigara sarma makinesi ile 1 kompresör ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda dün Darıca ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 1 milyon 380 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 370 bin boş makaron, 250 kilogram kıyılmış tütün, 4 elektrikli sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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