Kocaeli Darıca\'da jandarma operasyonunda 4 milyon TL\'lik kaçak ürün ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 1 milyon 750 bin içi dolu ve boş makaron, 250 kilogram kıyılmış tütün, 4 elektrikli sigara sarma makinesi ile 1 kompresör ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda dün Darıca ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 1 milyon 380 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 370 bin boş makaron, 250 kilogram kıyılmış tütün, 4 elektrikli sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.