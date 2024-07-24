Kocaeli'de 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 7 gözaltı

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Kocaeli'de aldıkları istihbaratla harekete geçen polis ekipleri, ticari taksi ile birlikte 2 araçta yaptığı aramada 1 kilo 532 gram uyuşturucu ele geçirdi, 7 şüpheli ise gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yapılan uyuşturucu istihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibe başlayarak dün ticari taksi ile birlikte 2 aracı durdurdu. 2 araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 9 paket halinde 1 kilo 532 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili bağlantısı olabileceği düşünülen 7 şüphelinin evinde arama yapıldı. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ