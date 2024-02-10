Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Sürat motosikletiyle ölüme böyle sürdü
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosikletlin çarptığı yayanın öldüğü, sürücünün ise ağır yaralandığı kazanın saniyeler öncesi güvenlik kamarasına yansıdı. Görüntüde şerit değiştiren otomobile arkadan gelen motosikletin yandan çarpıp kontrolden çıktığı görülüyor.
Kaza, 13.42 sıralarında Şehitler Mahallesi D-130 Karayolu geçişi İskele Işıklar mevki İzmit istikametinde meydana geldi. Aynı yönde giden M.F.V. idaresindeki 67 ACJ 074 plakalı Kawasaki marka sürat motosiklet ile sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil çarpıştı. Savrulan motosiklet önce bir taksi durağına ait tabelaya ardından kaldırımda bekleyen İsmail Zengin'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İsmail Zengin 10 metre savrulurken, M.F.V. taksi durağının tabelasına sıkıştı. Feci kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle M.F.V. sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan M.F.V. ağır yarlı olarak Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde ise İsmail Zengin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin ardından İsmail Keskin'in cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü. Tedavi altına alınan alınan M.F.V'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Ölüme böyle sürdü
Öte yandan, kaza anından saniyeler öncesi taksi durağı tabelasında bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şerit değiştirmek için hamle yapan otomobile, arkadan gelen motosikletin yandan çarptığı ve kontrolden çıktığı görülüyor. Ayrıca çarpmanın şiddetiyle güvenlik kamerasının sarsıldığı anlar da saniye saniye kaydedildi.
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