Kocaeli'de 1 Ton Gümrük Kaçağı Tütün ve Binlerce Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de 1 Ton Gümrük Kaçağı Tütün ve Binlerce Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli\'de 1 Ton Gümrük Kaçağı Tütün ve Binlerce Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de yapılan operasyonda, bir iş yerinde ve bir araçta yapılan aramalarda 1 ton 100 kilo gümrük kaçağı tütün ile 22 bin 200 dal içi dolu ve boş makaron ele geçirildi. Ayrıca, aramalarda nagile tütünü, elektronik sigara kartuşları, elektronik sigaralar, puro ve gümrük kaçağı sigaralar da bulundu. Operasyon sonucunda araç sürücüsü ile iş yeri sahibi gözaltına alındı.

02.05.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de iş yeri ve bir araçta yapılan aramada 1 ton 100 kilo gümrük kaçağı tütün ile 22 bin 200 dal içi dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce dün Kartepe İlçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde durdurulan bir araçta ve İzmit ilçesinde bulunan iş yerinde yapılan arama gümrük kaçağı ürünler tespit edildi. Araçta ve iş yerinde yapılan aramada 1 ton 100 kilo kıyılmış tütün, 15 bin 200 dal doldurulmuş makaron, 7 bin dal boş makaron, 5 kilo 250 gram nagile tütünü, 28 paket elektronik sigara kartuşu, 11 elektronik sigara, 100 puro, 34 paket gümrük kaçağı sigara, 294 adet mükerrer makaron banrolü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken araç sürücüsü ile iş yeri sahibi gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Makaron, Kocaeli, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de 1 Ton Gümrük Kaçağı Tütün ve Binlerce Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
13:18 Kılıçdaroğlu’na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi Kılıçdaroğlu'na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 14:37:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 1 Ton Gümrük Kaçağı Tütün ve Binlerce Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement