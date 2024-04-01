2 katlı evin çatısı alev alev yandı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2 katlı evin çatı katı alevlere teslim oldu. Yangın etraftaki evlere sıracamdan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, saat 15.15 sıralarında Çenedağ Mahallesi Gülsüm Sokak'taki 2 katlı evin çatı katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatı katı kısa sürede alevlere teslim oldu. Gökyüzüne yükselen dumanları görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın etraftaki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında yaralana yada dumandan etkilenen kimse olmaması teselli kaynağı oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de 2 Katlı Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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