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Kocaeli'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Esentepe ile körfez Kent Mahallesi'ni bağlayan Abdülhamit Han Caddesi TEM Otoyolu Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert S. idaresindeki 06 ZOH 75 plakalı otomobil ile Mustafa Ç. yönetimindeki 41 BY 372 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 araç sürücüsü de yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle araçlarda hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.