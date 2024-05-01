Kocaeli'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücüler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

01.05.2024 20:16
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Kocaeli'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Esentepe ile körfez Kent Mahallesi'ni bağlayan Abdülhamit Han Caddesi TEM Otoyolu Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert S. idaresindeki 06 ZOH 75 plakalı otomobil ile Mustafa Ç. yönetimindeki 41 BY 372 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 araç sürücüsü de yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle araçlarda hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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