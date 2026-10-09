Kocaeli\'de 4 ilçedeki operasyonda 3 kilo 356 gram kubar esrar ele geçirildi

Kocaeli'nin 4 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 kilo 356 gram kubar esrar ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında 6-7 Ekim tarihlerinde Başiskele, Gebze, Kartepe ve İzmit ilçelerindeki 6 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 kilogram 356 gram kubar esrar, 73 gram bonzai, 5 kök kenevir bitkisi ve çeşitli iklimlendirme malzemeleri bulundu.

Olayla bağlantılı 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.