Kocaeli\'de 4 ilçedeki operasyonda 3 kilo 356 gram kubar esrar ele geçirildi

Kocaeli'de 4 ilçedeki operasyonda 3 kilo 356 gram kubar esrar ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Başiskele, Gebze, Kartepe ve İzmit ilçelerindeki 6 adrese 6-7 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 3 kilo 356 gram kubar esrar, 73 gram bonzai ve 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'nin 4 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 kilo 356 gram kubar esrar ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında 6-7 Ekim tarihlerinde Başiskele, Gebze, Kartepe ve İzmit ilçelerindeki 6 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 kilogram 356 gram kubar esrar, 73 gram bonzai, 5 kök kenevir bitkisi ve çeşitli iklimlendirme malzemeleri bulundu.
Olayla bağlantılı 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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