Kocaeli'de Arkadaşlarını Silahla Vuran Sanıklar Hakkında Müebbet Hapis Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de Arkadaşlarını Silahla Vuran Sanıklar Hakkında Müebbet Hapis Talebi

Kocaeli\'de Arkadaşlarını Silahla Vuran Sanıklar Hakkında Müebbet Hapis Talebi

Kocaeli'de yakın arkadaşlarını silahla vurarak öldüren 2 sanık hakkında Cumhuriyet savcısı, müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Sanıkların ayrıca öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından da cezalandırılmaları istendi.

07.05.2024 17:08  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de yakın arkadaşlarını silahla vurarak öldüren 2 sanık hakkında Cumhuriyet savcısı, müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 6 Kasım 2023 tarihinde İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Olay gecesi Ufuk Koca, arkadaşları Mehmet K. ve Tunahan Ş. tarafından silahla vuruldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken 3 çocuk babası 28 yaşındaki Ufuk Koca ise hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaptığı çalışma neticesinde kaçan 2 şüpheliyi yakaladı. İfadeleri alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mütalaa verildi

Sanıklar hakkında Ufuk Koca'yı kasten öldürmek, maktulün babası Kenan Koca ile yeğeni Y. Koca'yı öldürmeye teşebbüs etmek ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı. Olayla ilgili duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı. Duruşmaya tutuklu sanık Tunahan Ş., Mehmet K. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, her 2 sanığın Ufuk Koca'ya karşı işlemiş olduğu suçtan dolayı ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi. Ayrıca sanıkların Kenan ve Y. Koca'ya karşı işlemiş olduğu öldürmeye teşebbüs suçundan ayrı ayrı iki kez 9 yıldan 15 yıla kadar hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıklar önceki ifadelerini tekrarla, olay günü alkollü olduklarını, maktulün kardeşi sürekli kendilerine küfür ettiğini, Ufuk Koca'nın kendilerine saldırmasıyla kendilerini korumak amacıyla hareket ettiklerini ve olayın gerçekleştiğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Kocaeli, Mahkeme, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Arkadaşlarını Silahla Vuran Sanıklar Hakkında Müebbet Hapis Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:45 Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:35 Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler Özgür Özel madde madde saydı Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
17:17 CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı, kayınbiraderi ve bacanağını başkan yardımcısı olarak atadı CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı, kayınbiraderi ve bacanağını başkan yardımcısı olarak atadı
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
17:02 Uykusunda dolandırıldı Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı Uykusunda dolandırıldı! Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı
17:00 Ukrayna, Zelensky’ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı Ukrayna, Zelensky'ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı
16:51 Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş
16:28 Acun Ilıcalı’dan radikal karar Takımı Premier Lig’e çıkamayınca kalemini kırdı Acun Ilıcalı'dan radikal karar! Takımı Premier Lig'e çıkamayınca kalemini kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 17:25:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Arkadaşlarını Silahla Vuran Sanıklar Hakkında Müebbet Hapis Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement