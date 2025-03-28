Kocaeli\'de Bayram Süresince Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Kocaeli'de otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımı bayram süresince vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayramın huzur ve mutluluğunu vatandaşlarla paylaşmak ve onların bayram ziyaretlerini daha da kolaylaştırmak için ücretsiz ulaşım desteği verecek. Bu kapsamda vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan pazar günü ile bayramın son gününe denk gelen 1 Nisan Salı günü 00.00'a kadar 3 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek. Ücretsiz ulaşım Ramazan Bayramı süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak. Toplu taşıma araçları e-komobil ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar tatil sefer saatlerine göre çalışacak. Ulaşım Park'a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar- Sabiha Gökçen Havalimanı ve Hat 700 hatları ise ücretli şekilde hizmet vermeye devam edecek. - KOCAELİ