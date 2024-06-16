Kocaeli'de Bayramın İlk Gününde 328 Kişi Yaralandı

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Kocaeli'de bayramının ilk gününde 328 kişi kurban keserken bıçak, satır veya hayvanın tekmesiyle yaralandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'de de Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasaplar hastanelere akın etti. Kurban kesmeye çalışırken bıçak, satır ya da hayvanın tekmesiyle yaralanan vatandaşlar hastanelere koştu. Ambulansla veya kendi imkanları ile hastanelere gelen 328 kişi, hastanelerin acil ünitelerinde tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan vatandaşların taburcu edildikleri öğrenildi. - KOCAELİ