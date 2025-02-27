Kocaeli'de son bir yıl içinde 7 cinsel saldırı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs yakalandı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İzmit ve Kartepe ilçelerinde son bir yıl içinde 7 farklı cinsel saldırı olayını gerçekleştirdiği belirlenen A.A. isimli şahıs yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de Cinsel Saldırı Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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