Kocaeli'de Darp Davası: Zihinsel Engelli Kadın Yargılanıyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Darp Davası: Zihinsel Engelli Kadın Yargılanıyor

Kocaeli\'de Darp Davası: Zihinsel Engelli Kadın Yargılanıyor
22.06.2026 12:06
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Kartepe'de 80 yaşındaki amcasını darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen zihinsel engelli kadının davasında, sanığın vasisi olayın çoklu organ yetmezliğinden kaynaklandığını öne sürdü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 80 yaşındaki amcasını darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen yüzde 98 zihinsel engelli ve şizofreni hastası kadının yargılanmasına devam edildi. Maktulün oğlunun şikayetçi olmadığı davada, sanığın vasisi olan ağabeyi ise ölümün darp değil, çoklu organ yetmezliğinden kaynaklandığını öne sürdü.

Olay, 3 Mayıs 2023 tarihinde Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakıma muhtaç haldeki Ş.T. (80), evine gelen yeğeni D.T. (42) ile yaşadığı olayın ardından hastaneye kaldırıldı ve 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Hazırlanan iddianamede, İhtisas Genel Kurulu raporuna göre maktulün ölümünün sanığın gerçekleştirdiği darp eylemi sonucunda meydana geldiği ifade edildi. İddianamede ayrıca, sanığın 'kasten öldürme' suçunu işlediği ancak şizofreni teşhisi ve yüzde 98 zihinsel engeli bulunması sebebiyle cezai ehliyetinin olmadığı belirtildi.

"Amcam çoklu organ yetmezliğinden öldü, tırmıktan değil"

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın 2. celsesine, sanık D.T.'nin vasisi ve ağabeyi S.T. katıldı. S.T., kardeşinin konuşma güçlüğü çektiğini ve iletişim kurmakta zorlandığını belirterek, "Kardeşimin zihinsel ve ruhsal raporu vardır. Konuşma güçlüğü çekmektedir. Kendisi bizimle de iletişim kurmakta zorluk çekiyor. Kardeşim özel bakım merkezinde yatıyor. Suç tarihinde doluluk olduğu için bir dönem evde bakmak zorunda kaldık. Olay o zaman gerçekleşti. Kardeşim dediğine göre, amcamın evine gidiyor. Yengem genelde ona yemek veriyor. O gün yengem evde değilmiş. Kardeşimde mutfağa gidip meyve yiyor. Amcam da o sırada uyuyor ve sese uyanıyor. Mutfağa gittiğinde kardeşimi görünce ona tokat atıyor. Kardeşim de onu tırmıklayıp kaçıyor. Amcam çoklu organ yetmezliğinden öldü, tırmıktan değil. Kardeşim şu an bakım evinde kalıyor. Tekerlekli sandalyede, mahkemeye gelecek durumda değil" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Babam da kendisinden şikayetçi olmamıştı"

Öte yandan, hayatını kaybeden Ş.T.'nin oğlu S.T. ise iddianamede yer alan ifadesinde, "Sanık kuzenim olur. Kendisi zihinsel engellidir, raporları da vardır. Sanık, babam yalnızken eve gelmiş. Babam yaşlı ve bakıma muhtaç durumdaydı. Babamın beyanına göre, sanığı evde görünce; 'Kızım ne yapıyorsun?' demiş. Sanık da babamın üzerine yürüyerek tartaklamış, beli kırılmış. Komşumuz anneme haber vermiş. İşten geldiğimde babamın yüzü kan içindeydi. Onu hastaneye kaldırdık ve 3 gün sonra vefat etti. Sanık hasta olduğu için kendisinden şikayetçi değiliz, babam da kendisinden şikayetçi olmamıştı" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Darp Davası: Zihinsel Engelli Kadın Yargılanıyor - Son Dakika

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