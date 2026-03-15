Kocaeli\'de Doğalgaz Sızıntısı Paniğe Neden Oldu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğalgaz hattının hasar görmesi sonucu yaşanan sızıntı, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine sevk edilen ekipler gaz akışını keserek, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sırrıpaşa Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında iş makinesi yanlışlıkla doğalgaz ana hattına zarar verdi. Borunun delinmesiyle birlikte meydana gelen gaz sızıntısı, caddede bulunan vatandaşlar ve mahalle sakinleri arasında paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine İZGAZ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan İZGAZ ekipleri, ana vanadan gaz akışını anında kesti. Çevrede güvenlik önlemleri alındı. - KOCAELİ