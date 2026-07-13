Kocaeli'de FETÖ Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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Kocaeli'de FETÖ Operasyonu: 9 Gözaltı

13.07.2026 12:09
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Kocaeli'de polis, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı, işlemler sürüyor.

Kocaeli'de polis ekiplerinin terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, bugün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Kocaeli, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de FETÖ Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de FETÖ Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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