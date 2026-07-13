Kocaeli'de polis ekiplerinin terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, bugün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ
Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'de FETÖ Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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