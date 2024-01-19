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Kocaeli'de bir galeri kurşunlandı, 1 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de bir galeri kurşunlandı, 1 çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir galeri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlanırken, olayda bir çocuk bacağından yaralandı. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli\'de bir galeri kurşunlandı, 1 çocuk yaralandı
19.01.2024 - 23:53,
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir galeri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlanırken, 1 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdi İpekçi Mahallesi 1535 Sokak'ta bulunan bir galeri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunladı. Olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken galeride bulunan bir çocuk bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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