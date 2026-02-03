İstinat duvarı çökünce ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde hafriyat çalışması yapılan alanda istinat duvarının çökmesi ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay sebebiyle 2 katlı bir evde ağır hasar oluşurken, toprak kayması riski nedeniyle 13 hanenin bulunduğu 4 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Duvarı ve çatısı yıkılan 2 katlı evde ikamet eden yaşlı kadın, "Mutfaktaydım, ev sallandı. Eşime, 'Deprem oluyor' dedim. Korkuyla evden kaçtık. Baktığımızda üstte oturan gelinimin duvarının yıkıldığını gördüm. Gelinimin evi mahvoldu" dedi.

Çenedağ Mahallesi'ndeki bir hafriyat alanında dün akşam saat 20.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Kaymanın etkisiyle istinat duvarı çökerken, alana bitişik 2 katlı bir evin duvarı ve çatısı yıkıldı, mutfak bölümünde ciddi hasar oluştu. Olay sırasında evde bulunan yaşlı Ekici çifti, sarsıntıyı deprem zannederek korku içinde kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak önlem aldı. Yapılan ilk incelemenin ardından, hasar gören evin de aralarında bulunduğu çevredeki 4 bina risk taşıdığı gerekçesiyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Toplam 13 hanede yaşayan vatandaşların evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı olayda can kaybı yaşanmazken, hasarın ortaya çıktı.

"Soğukta dışarıda kaldık"

Bina sakinlerinden Adil Yavuzdoğan, bir vatandaş tarafından ev yapılması amacıyla alanda yaklaşık 1,5 ay önce kazı çalışma yürütüldüğünü söyleyerek, dün akşam saatlerinde de istinat duvarının çöktüğünü ifade etti. Olay sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını vurgulayan Yavuzdoğan, "Burada çalışma yapılırken belediye neredeydi. 1.5 aydır burası kazılmış ve böyle bırakıldı. Burası şahsa ait. Şahıs burayı nasıl işleme soktu anlamadım. Binalar boşaltıldı. Kimisi akrabalarının yanına kimisi ise komşularına sığındı. Sabahtan bu yana buradayız, kimse gelip halimizi sormadı. Soğukta dışarıda kaldık. Ben geceyi arabada geçirdim. Aynı zamanda duvarı yıkılan evde var" dedi.

"Mutfakta olsalardı hayatta olmayabilirlerdi"

Yıkılan 2 katlı yapıya da değinen Yavuzdoğan, "Duvarı yıkılan evin birinci katında yaşlı bir çift yaşıyordu, Allah'tan mutfakta değillerdi. Eğer bir yağmur daha yağarsa, emin olun yukarıdaki binalar aşağı iner. Bu durum 1,5 aydır böyle. Derince Belediyesini defalarca aradım ama cevap veren yok" diye konuştu.

"Eşime, 'Deprem oluyor' dedim"

Hasar gören 2 katlı evde ikamet eden 78 yaşındaki Kıymet Ekici, "Mutfaktaydım, ev sallandı. Eşime, 'Deprem oluyor' dedim. Korkuyla evden kaçtık. Baktığımızda üstte oturan gelinimin duvarının yıkıldığını gördüm. Allah'tan bize bir şey olmadı ancak gelinimin evi mahvoldu" şeklinde konuştu.

"Evimizi yıkılmış halde bulduk"

Mağdurlardan Züleyha Akbulut Ekici ise "Bu evimizi ikinci ev olarak kullanıyorduk. Bu sebeple dün ev boştu. Haberi duyar duymaz geldiğimizde evimizi yıkılmış halde bulduk. Yandaki çalışma için belediyeden izin olmadığını duyduk. Ev bayağı kötü durumda, hasar çok fazla. Duvar açık, eşyalarım da batmış durumda" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ