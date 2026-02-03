İstinat duvarı çökünce ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

İstinat duvarı çökünce ortalık savaş alanına döndü

İstinat duvarı çökünce ortalık savaş alanına döndü
03.02.2026 13:45  Güncelleme: 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde hafriyat çalışması yapılan alanda istinat duvarının çökmesi sonucu 2 katlı bir evde ağır hasar oluştu. Olayda 13 hane tedbir amacıyla boşaltıldı, can kaybı yaşanmadı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde hafriyat çalışması yapılan alanda istinat duvarının çökmesi ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay sebebiyle 2 katlı bir evde ağır hasar oluşurken, toprak kayması riski nedeniyle 13 hanenin bulunduğu 4 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Duvarı ve çatısı yıkılan 2 katlı evde ikamet eden yaşlı kadın, "Mutfaktaydım, ev sallandı. Eşime, 'Deprem oluyor' dedim. Korkuyla evden kaçtık. Baktığımızda üstte oturan gelinimin duvarının yıkıldığını gördüm. Gelinimin evi mahvoldu" dedi.

Çenedağ Mahallesi'ndeki bir hafriyat alanında dün akşam saat 20.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Kaymanın etkisiyle istinat duvarı çökerken, alana bitişik 2 katlı bir evin duvarı ve çatısı yıkıldı, mutfak bölümünde ciddi hasar oluştu. Olay sırasında evde bulunan yaşlı Ekici çifti, sarsıntıyı deprem zannederek korku içinde kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak önlem aldı. Yapılan ilk incelemenin ardından, hasar gören evin de aralarında bulunduğu çevredeki 4 bina risk taşıdığı gerekçesiyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Toplam 13 hanede yaşayan vatandaşların evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı olayda can kaybı yaşanmazken, hasarın ortaya çıktı.

"Soğukta dışarıda kaldık"

Bina sakinlerinden Adil Yavuzdoğan, bir vatandaş tarafından ev yapılması amacıyla alanda yaklaşık 1,5 ay önce kazı çalışma yürütüldüğünü söyleyerek, dün akşam saatlerinde de istinat duvarının çöktüğünü ifade etti. Olay sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını vurgulayan Yavuzdoğan, "Burada çalışma yapılırken belediye neredeydi. 1.5 aydır burası kazılmış ve böyle bırakıldı. Burası şahsa ait. Şahıs burayı nasıl işleme soktu anlamadım. Binalar boşaltıldı. Kimisi akrabalarının yanına kimisi ise komşularına sığındı. Sabahtan bu yana buradayız, kimse gelip halimizi sormadı. Soğukta dışarıda kaldık. Ben geceyi arabada geçirdim. Aynı zamanda duvarı yıkılan evde var" dedi.

"Mutfakta olsalardı hayatta olmayabilirlerdi"

Yıkılan 2 katlı yapıya da değinen Yavuzdoğan, "Duvarı yıkılan evin birinci katında yaşlı bir çift yaşıyordu, Allah'tan mutfakta değillerdi. Eğer bir yağmur daha yağarsa, emin olun yukarıdaki binalar aşağı iner. Bu durum 1,5 aydır böyle. Derince Belediyesini defalarca aradım ama cevap veren yok" diye konuştu.

"Eşime, 'Deprem oluyor' dedim"

Hasar gören 2 katlı evde ikamet eden 78 yaşındaki Kıymet Ekici, "Mutfaktaydım, ev sallandı. Eşime, 'Deprem oluyor' dedim. Korkuyla evden kaçtık. Baktığımızda üstte oturan gelinimin duvarının yıkıldığını gördüm. Allah'tan bize bir şey olmadı ancak gelinimin evi mahvoldu" şeklinde konuştu.

"Evimizi yıkılmış halde bulduk"

Mağdurlardan Züleyha Akbulut Ekici ise "Bu evimizi ikinci ev olarak kullanıyorduk. Bu sebeple dün ev boştu. Haberi duyar duymaz geldiğimizde evimizi yıkılmış halde bulduk. Yandaki çalışma için belediyeden izin olmadığını duyduk. Ev bayağı kötü durumda, hasar çok fazla. Duvar açık, eşyalarım da batmış durumda" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Emlak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstinat duvarı çökünce ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:21
Fenerbahçe’nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
13:03
Nimet Kılıç’tan 13 gün sonra acı haber geldi
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 13:48:28. #7.11#
SON DAKİKA: İstinat duvarı çökünce ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.