Kocaeli'de Halk Otobüsü Şoförüne Saldırı - Son Dakika
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Kocaeli'de Halk Otobüsü Şoförüne Saldırı

Kocaeli\'de Halk Otobüsü Şoförüne Saldırı
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Kocaeli'de bir özel halk otobüsü şoförü, tanımadığı bir saldırganın yumruklu saldırısına uğradı.

Kocaeli'de özel halk otobüsü şoförü, tanımadığı bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Sürücünün tehdit edildiği, saldırıya uğradığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halkevi durağından otobüse aldığı kız yolcuyu Seymen Mahallesi'nde indirmek için duran özel halk otobüsü şoförü Mustafa Yılmaz, bu sırada otobüse yaklaşan bir erkeğin saldırısına uğradı. Yılmaz'ın yüzünden yaralandığı saldırı, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastaneden darp raporu alan Yılmaz, saldırganı daha önce tanımadığını belirterek, olayın kız sebebiyle yaşandığını düşündüğünü söyledi. Saldırgan ile kızın birbirlerini tanıdıklarını değerlendirdiğini ifade eden Yılmaz, her iki kişiden de şikayetçi olduğunu belirterek, olayın tüm ayrıntılarının araç kamerası kayıtlarında yer aldığını dile getirdi.

"Ulaşım Daire Başkanlığı'nın olduğu bölgeye girmeden araç sistem tarafından görülmüyor"

Yaşananları anlatan Mustafa Yılmaz, "Dün Halkevi durağında durdum. Yolcularım indi, araçta kimse kalmadı. O sırada 15-16 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim bir kız geldi. 'Ağabey, araca binebilir miyim?' dedi. Saatime baktım. Benim Sekapark'tan 14.40'ta kalkışım vardı. Saat de yaklaşık 14.37'ydi. Zaten Sekapark'a gidip hiç durmadan geri döneceğim için vatandaşı karşıya göndermedim. 'Tamam, gel' dedim. Seymen'e kadar indi-bindi tuşuna bastım ve kız kartını bastı. Sekapark'a girdim. Ulaşım Daire Başkanlığı'nın olduğu bölgeye girmeden araç sistem tarafından görülmüyor. Dışarıdan geçersem araç görünmüyor ve turum sayılmıyor. Bu yüzden o bölgeye girmek zorundayım. Girdim, normal turuma devam ettim. Duraklardan yolcularımı aldım. Seymen Batı çıkışına geldim, döner kavşakta durdum. İnecek yolcular vardı. Durağa yaklaşırken dışarıya selektör yaptım ki bekleyen yolcu varsa hazırlıklı olsun. Seymen'e geldiğimde buton çaldı, yolcuları indirmek için kapıları açtım" diye konuştu.

"'Seni öldüreceğim' diyerek anneme, eşime ve bana ağır küfürler etti, bana saldırdı"

Durakta kızın indiğini söyleyen Yılmaz, "Tam o sırada dışarıdan bağırışlar geldi. Erkek şahıs araca yöneldi. Ben de 'Şahıs biriyle tartıştı, kaçmak için benim aracıma bindi' diye düşündüm. Benim o şahısla hiçbir tanışıklığım, muhabbetim yok. Bir anda yanıma geldi. Ne olduğunu anlayamadım, şoka girdim. 'Seni öldüreceğim' diyerek anneme, eşime ve bana ağır küfürler etti. Kendimi korumak için emniyet kemerini çıkarmaya çalıştım. Elinde bıçak da olabilirdi, direksiyonda beni yaralayabilir, hatta öldürebilirdi. Bizim can güvenliğimiz yok. Yüzümü tırmaladı. O sırada yanımda oturan bir yolcu müdahale etti, saldırganı kapıdan dışarı itti. Doğruca Seymen'deki İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittim. Polis beni hastaneye götürdü. Doktor muayenesinden geçtim, raporumu aldım ve ardından ifademi verdim. Bu şahıstan da, yanındaki kızdan da davacıyım. Aralarında ne yaşandı, ne konuşuldu bilmiyorum. Benim hiçbir kusurum yok. Olayın tamamı kamera kayıtlarında mevcut. Neden böyle yaptığını bilmiyorum. Saldırganın gözaltına alınıp alınmadığını bilmiyorum. En kısa zamanda o kişinin yakalandığı haberini bekliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Halk Otobüsü Şoförüne Saldırı - Son Dakika

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