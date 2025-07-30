Kocaeli\'de Hırsızlık: Şüpheli İzmir\'de Yakalandı

Kocaeli'de otomobilden 8 bin 450 dolar, 750 euro, 3 cumhuriyet altını ve ata altını çalan şahıs, İzmir'de yapılan operasyonla yakalandı.

Olay, 23 Temmuz tarihinde İzmit ilçesinde meydana geldi. Bir otomobilin içerisinden 8 bin 450 dolar, 750 euro, powerbank, 3 cumhuriyet altını ve ata altını çalındı. Otodan hırsızlık olayıyla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında, hırsızlık olayını E.S. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin İzmir'de olduğu bilgisine ulaşan ekipler, İzmir- Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon kurarak 29 Temmuz'da operasyon düzenledi. Operasyon sonucu E.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, çalınan döviz, altın ve elektronik eşyalar ele geçirildi. Bulunan malzemelere el konularak, müştekiye teslim edilmek üzere koruma altına alındı. Gözaltına alınan E.S., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ