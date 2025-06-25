Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde inekler sahile indi. Kumlara uzanarak serinlemeye çalışan büyükbaş hayvanlar, ilginç görüntülere sahne oldu.
Babalı Sahili'nde onlarca büyükbaş hayvan sahil kenarına indi. Hava sıcaklığının 35 dereceyi geçtiği bölgede, inekler serinlemek için sahil boyunca dolaştı. Denize giren tatilcilerle aynı alanı paylaşan hayvanlar, zaman zaman kumlara da uzandı. Sahilde dolaşan inekler, ortaya ilginç fotoğraf kareleri çıkardı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de İnekler Sahilde Serinliyor - Son Dakika
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