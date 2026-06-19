Kocaeli'de İntihar İhbarı Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Kocaeli'de İntihar İhbarı Paniğe Neden Oldu

Kocaeli\'de İntihar İhbarı Paniğe Neden Oldu
19.06.2026 21:28
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Kocaeli'de bir kadının intihar ihbarı üzerine ekipler alarma geçti, şahıs öfkeyle söylediğini belirtti.

Kocaeli'de bir kadının, eşinin intihar edeceği yönündeki ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Bölgeye giden ekiplerce yapılan görüşmede şahıs, böyle bir düşüncesinin olmadığını, eşiyle yaşadığı tartışma sırasında öfkeyle bu sözleri söylediğini ifade etti.

Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi, Azerbaycan Kültür Parkı arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs, evde bulunan eşini arayarak intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine büyük panik yaşayan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşinin adresini verdi ve yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, şahsın evinin önünde oturduğunu ve herhangi bir intihar girişiminde bulunmadığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin görüştüğü şahıs, böyle bir düşüncesinin olmadığını, eşiyle yaşadığı tartışma sırasında öfkeyle bu sözleri söylediğini ifade etti.

Olay yerinde gerekli kontrollerin yapılmasının ardından sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeden ayrılırken, polis ekipleri şahsı ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Kocaeli, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de İntihar İhbarı Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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