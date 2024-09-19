Kocaeli'de Kaçak Sigara ve Hap Operasyonu

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Kocaeli'de 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli'de bir depo ve 2 araçta yapılan aramada, 3 bin 180 cinsel içerikli hap ve içecek, 940 paket gümrük kaçağı sigara, 11 bin 165 dal puro ile 50 elektronik sigara ele geçirildi.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 22 Ağustos tarihinde Derince ilçesinde depo ve 2 araçta yapılan arama yapıldı. Yapılan aramada; 2 bin 544 cinsel içerikli hap, 636 cinsel içerikli içecek, 940 paket tabdk bandolü bulunmayan gümrük kaçağı sigara, 11 bin 165 dal puro, 50 elektronik sigara, 146 gümrük kaçağı gözlük ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.