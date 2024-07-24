Kocaeli'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu - Son Dakika
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Kocaeli'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Kocaeli'de yapılan operasyonda, iş yeri ve depoda ele geçirilen 460 kilo kaçak kıyılmış tütün, 10 bin 600 dolu makaron ve 800 boş makaronun piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olarak belirlendi. Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı.

24.07.2024 11:37
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Kocaeli'de iş yeri ve depoda yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 460 kilo kaçak kıyılmış tütün, 10 bin 600 dolu makaron ve 800 boş makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ile mücadele kapsamında 19 Temmuz tarihinde, Karamürsel ilçesinde işyeri ve depoda operasyon düzenlendi. İş yeri ve depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 460 kilo kaçak kıyılmış tütün, 10 bin 600 dolu makaron ve 800 boş makaron ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ile ilgili bir şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu - Son Dakika

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