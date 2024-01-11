 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli'de 93 bin 924 makaron, 233 kaçak puro ve 500 sahte bandrol ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de 93 bin 924 makaron, 233 kaçak puro ve 500 sahte bandrol ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Karamürsel ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 93 bin 924 boş ve dolu makaron, 233 kaçak puro ve 500 sahte bandrol ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli\'de 93 bin 924 makaron, 233 kaçak puro ve 500 sahte bandrol ele geçirildi
11.01.2024 - 18:10,  Güncelleme: 18:17
Abone Ol

Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan araçta 93 bin 924 boş ve dolu makaron, 233 kaçak puro ile 500 sahte bandrol ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele çalışmaları kapsamında dün Karamürsel ilçesinde şüphe üzerine araç durdurdu. Araçta yapılan aramada; 89 bin 600 boş makaron, 4 bin 324 dolu makaron, 19 kilo kıyılmış tütün, 2 elektronik sigara sarma makinası, 2 kompresör, 233 kaçak puro ve 500 sahte bandrol ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karamürsel, Kocaeli, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de 93 bin 924 makaron, 233 kaçak puro ve 500 sahte bandrol ele geçirildi - Son Dakika


18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04
Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48
Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak

Son Dakika
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatyalılar Başkan Selahattin Gürkan'a destek vermek için AK Parti İl Binası önünde toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:48 Papua Yeni Gine'de ortalık yangın yeri! Maaş kesintilerini protesto eden binlerce kişi sokaklara indi, OHAL ilan edildi
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Otoyolda ters yöne giren otomobil kilometrelerce ilerledi
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 19:11:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 93 bin 924 makaron, 233 kaçak puro ve 500 sahte bandrol ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement