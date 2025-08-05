Kocaeli'de kardeşini öldüren ve kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, kıskıvrak yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda "Kardeşi kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan K.Ç.'ye (30) yönelik operasyon başlatıldı. Düzenlenen operasyonda K.Ç., dün yakalandı. Hükümlü şahıs, emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevi işlemlerinin yapılması amacıyla Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de Kardeşini Öldüren Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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