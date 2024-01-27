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Kocaeli'de kayak merkezinde çalışanlar bıçaklandı, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de kayak merkezinde çalışanlar bıçaklandı, şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de kayak merkezinin 3 çalışanı, yüz üstü kaymak isteyen müşteriyi can güvenliğini tehlikeye sokacağı gerekçesiyle uyarınca defalarca bıçaklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı. Olay, dün saat 23.45 sıralarında Kartepe Kartepe Sisli Vadi'de meydana geldi.

Kocaeli\'de kayak merkezinde çalışanlar bıçaklandı, şüpheli gözaltına alındı
27.01.2024 - 11:37,
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Kocaeli'de kayak merkezinin 3 çalışanı, yüz üstü kaymak isteyen müşteriyi can güvenliğini tehlikeye sokacağı gerekçesiyle uyarınca defalarca bıçaklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Kartepe Kartepe Sisli Vadi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayak merkezinde 3 çalışan, yüz üstü kaymak isteyen müşteriyi can güvenliği tehdit edecek hareketlerden kaçınması için uyardı. Uyarıyı dikkate almayan ve kaymak için ısrar eden müşteri, 3 çalışanı birçok yerinden bıçakladı. Çalışanlar kanlar içinde kalırken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şahsı ise gözaltına aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Saldırı, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de kayak merkezinde çalışanlar bıçaklandı, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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