Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım taşına çarpan otomobilin sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Yavuz Sultan Mahallesi 60 Evler Rıhtım Caddesi üzerinde seyreden Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken, sürücü araç içerisinde sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Derince İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'de Kaza: Sürücü Sıkıştı, Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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