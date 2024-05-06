Kocaeli'de kızının düğününde fenalaşan kadın hayatını kaybetti

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Kocaeli'de acı olay: Kızının düğününde fenalaşan kadın hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kızının düğününde fenalaşan ve akciğerine pıhtı attığı belirlenen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hacı Osman Mahallesi'nde yaşayan Belgin Bekmez (59), 4 Mayıs Cumartesi günü kızının düğününe 1 saat kala rahatsızlandı. Hastaneye götürülen Bekmez, buradaki ilk müdahalesinin ardından düğünün yapıldığı Yarımca Kültür Merkezine geldi. Misafirleri karşılayan Belgin Bekmez, salonda yeniden fenalaştı. Körfez Devlet Hastanesinde kaldırılan Bekmez'in yapılan tetkiklerinde akciğerine pıhtı attığı tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan Bekmez, 5 Mayıs gece saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Belgin Bekmez'in cenazesi, Hacı Osman Cami'de kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığında defnedildi. Evli ve 3 çocuk annesi 59 yaşındaki Belgin Bekmez'in hasta bakıcılığı yaptığı öğrenildi.