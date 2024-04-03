Kocaeli\'de kumar oynayanlara 38 bin 500 TL para cezası

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Kocaeli'de kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye, 38 bin 500 TL para cezası uygulandı. Kumar oynatan bir kişiye ise adli işlem uygulandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, kumar oynattığı tespit edilen E.T. isimli kişiye adli işlem uygulandı. Kumar oynayan 6 kişiye ise 38 bin 550 TL idari para cezası kesildi. Kumar parası olduğu belirlenen 10 bin 300 TL'ye de el konuldu. - KOCAELİ