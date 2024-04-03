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Kocaeli'de kumar oynayanlara 38 bin 500 TL para cezası - Son Dakika
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Kocaeli'de kumar oynayanlara 38 bin 500 TL para cezası

Kocaeli\'de kumar oynayanlara 38 bin 500 TL para cezası

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunu engellemek amacıyla Kartepe ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Kumar oynattığı tespit edilen bir kişiye adli işlem uygulanırken, 6 kişiye toplamda 38 bin 550 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, kumar parası olarak belirlenen 10 bin 300 TL'ye de el konuldu.

03.04.2024 01:40  Güncelleme: 01:43
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Kocaeli'de kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye, 38 bin 500 TL para cezası uygulandı. Kumar oynatan bir kişiye ise adli işlem uygulandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, kumar oynattığı tespit edilen E.T. isimli kişiye adli işlem uygulandı. Kumar oynayan 6 kişiye ise 38 bin 550 TL idari para cezası kesildi. Kumar parası olduğu belirlenen 10 bin 300 TL'ye de el konuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de kumar oynayanlara 38 bin 500 TL para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de kumar oynayanlara 38 bin 500 TL para cezası - Son Dakika
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