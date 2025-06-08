Kocaeli\'de Motosiklet Kazası: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Kocaeli'de kanalizasyonun taşarak suların yola akması neticesi meydana gelen ve 3 motorcunun yaralandığı kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 1 Haziran tarihinde Gölcük ilçesi D130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rögardan taşan kanalizasyon suyunun asfaltı kayganlaştırması sebebiyle seyir halinde olan motosikletli grup kaza yaptı. Cem Ö. idaresindeki motosiklet, önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Cem Ö., motosikletiyle birlikte yola savruldu. Arkadan gelen iki motosiklet sürücüsü de ani fren yaparak motosikletlerinin kontrolünü kaybetti. Kazaya karışan 3 motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Göz göre göre gelen kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, viraj içinde seyir halinde olan motosikletlerin suda kayarak dengelerini kaybetmesi, bir motosikletin otomobile çarparak düşmesi ve sürücünün metrelerce sürüklenmesi yer alıyor. - KOCAELİ