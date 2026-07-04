Kocaeli'de Motosiklet ve Scooterlara Yasak

Kocaeli'de olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin bugün saat 13.00 ile 24.00 arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Kocaeli Valiliği, trafik güvenliğine yönelik yeni karar aldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin bugün saat 13.00 ile 24.00 arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı. Valilik, kararın sürücülerin can güvenliğini sağlamak ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla alındığını belirterek, vatandaşların uyarıları dikkate almasını istedi. - KOCAELİ