Kocaeli\'de operasyonda mutfakta saklanan 725 gram skank ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 725 gram skank, 113 gram kokain, yaklaşık 300 gram sentetik kannabinoid ve 450 ecstasy ele geçirildi. Kaçakçılık operasyonunda ise çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, toplam 14 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda mutfakta saklanmış halde 725 gram skank, 113 gram kokain, yaklaşık 300 gram sentetik kannabinoid elde edilebilecek 3 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 450 adet ecstasy ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan TCK'nın 191. maddesi kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.İ. ve E.O. tutuklandı.

10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 2 bin 800 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 541 paket elektronik sigara tütünü, 416 paket gümrük kaçağı sigara, 22 elektronik sigara, 525 puro, 30 kilogram nargile tütünü, 25 paket cinsel performans artırıcı yasaklı ürün ve 4 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.