Kocaeli'de ormanlık alanda yangın kontrol altına alındı

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Kocaeli'de ormanlık alanda yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, arazöz, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarında helikopter de görev aldı. Yangın, ekiplerin karadan ve havadan hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. 3 orman personelinin dumandan etkilendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangını kontrol altına alan ekipler, alanda soğutma çalışması da yaptı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.