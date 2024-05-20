Kocaeli'de Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı

Kocaeli\'de Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadın, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise araç sürücüsünün ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

20.05.2024 10:27
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yolun karşısına geçtiği esnada otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. idaresindeki 34 NF 1869 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan B.A. isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle B.A. savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.A., ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekiplerince araç sürücüsü E.M. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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