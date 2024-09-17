Kocaeli\'de Pompalı Tüfekle Saldırı: Bir Çalışan Yaralandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediyeye ait deponun bahçesinde çalışan M.G.'yi pompalı tüfekle bacağından vuran 2 kişi kaçtı.

Olay, Yeşilova Mahallesi Irmak Sokak İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü malzeme deposunda meydana geldi. İddiaya göre, arabayla bölgeye gelen 2 kişi, keşif yaptıktan sonra depo çalışanı M.G'yi bahçede görünce pompalı tüfekle ateş etti. 2 şüpheli geldikleri araçla kaçarken, M.G. ise bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan M.G'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ