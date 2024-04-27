Kocaeli'de Sahte İlan ve Çağrı Merkezi Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
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Kocaeli'de Sahte İlan ve Çağrı Merkezi Dolandırıcılığı Operasyonu

Kocaeli\'de Sahte İlan ve Çağrı Merkezi Dolandırıcılığı Operasyonu

Kocaeli merkezli 11 ilde sahte ilan ve çağrı merkezleri aracılığıyla ürün satma vaadinde bulunup çok sayıda vatandaşı 52 milyon TL dolandıran şüphelilerden 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, suç örgütü üyelerinin sahte ilanlar koyarak müştekilerle aldatıcı görüşmeler yaptığı ve elde ettikleri parayı kripto para birimlerine çevirerek izlerini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Operasyonda 56 şüpheli yakalanırken, 44 şüpheli tutuklandı.

27.04.2024 12:19
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Kocaeli merkezli 11 ilde sahte ilan ve çağrı merkezleri aracılığıyla ürün satma vaadinde bulunup çok sayıda vatandaşı 52 milyon TL dolandıran şüphelilerden 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, siber suçların men ve takibine yönelik yürüttüğü soruşturmada, liderliğini Serkan Kınalı isimli şahsın yaptığı suç örgütü üyelerinin E-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilanlar koyarak, kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden müştekiler ile güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaptıkları belirlendi. Kaparo, kargo bedeli, nakliye bedeli ve sigorta bedeli gibi bahanelerle para alan örgüt üyelerinin elde ettikleri parayı kripto para platformlarına aktardıkları ve sanal kripto para birimlerine çevirerek izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Belirtilen yöntemlerle aralarında deprem mağduru aileler ile engelli vatandaşların da bulunduğu 37 şahsın dolandırıldığı, suç örgütü üyesi şahısların hesaplarına 52 milyon 675 bin 400 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi. 5 ayrı bölgede çağrı merkezi oluşturan suç örgütü üyelerinden üçünün toplam 23 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş cezalarının bulunduğu belirlendi.

Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 56 şüpheli yakalandı. 5 şüphelinin değişik suçlardan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin ise ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 44'ü tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Sahte İlan ve Çağrı Merkezi Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika

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