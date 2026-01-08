Çatıdan kopan kereste seyir halindeki otobüse saplandı

Kocaeli genelinde etkili olan şiddetli fırtına, günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Binaların çatılarının uçtuğu, ağaçların devrildiği kentte seyir halindeki yolcu otobüsüne çatıdan uçan kereste saplandı. Tırların yolda ilerlemekte güçlük çektiği fırtınada, birçok iş yeri ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Kocaeli'de gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran fırtına, Körfez, Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde büyük hasara yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok binanın çatısı yerinden sökülerek yollara ve park halindeki araçların üzerine savruldu. Belediye ekipleri, yollara düşen çatı parçalarını temizlemek ve trafiği açmak için yoğun mesai harcadı.

Otobüs şoförü facianın eşiğinden döndü

Fırtınanın en çarpıcı olayı Darıca ilçesinde yaşandı. Seyir halindeki bir yolcu otobüsünün üzerine, binanın çatısından uçan kereste parçası düştü. Kerestenin şoför koltuğunun hemen üst kısmına saplandığı olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

Ağaçlar devrildi, çatılar yola savruldu

Fırtına en çok trafiği olumsuz etkiledi. Özellikle açık alanlarda ve ana arterlerde seyir halindeki tırların rüzgar nedeniyle güçlükle ilerlediği, bazı tırların ise beşik gibi sallandığı görüldü. Sürücüler zor anlar yaşarken, ekipler zaman zaman trafiği kontrollü şekilde sağladı. Vatandaşlar ise yürümekte güçlük çekti.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle çok sayıda ağaç kökünden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlar, park halindeki araçların üzerine düşerek hasara neden oldu. Ayrıca bazı kafelerin camları rüzgarın etkisiyle yerlerinden söküldü, işletmelerde maddi zarar oluştu. - KOCAELİ