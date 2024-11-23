Kocaeli'de Şiddetli Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de Şiddetli Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kocaeli\'de Şiddetli Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kocaeli'de lodos nedeniyle deniz taştı, çatılar uçtu, ağaçlar söküldü, 2 tekne battı.

23.11.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de etkili olan lodos nedeniyle deniz taşarken, çatılar uçtu, ağaçlar yerinden söküldü, 2 tekne ise battı.

Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar adeta kıyıyı döverken, deniz ise taştı. Taşma sebebiyle yollarda ve caddelerde oluşan su birikintileri oluştu, 2 tekne ise battı. Bazı bölgelerde çatılar uçtu, ağaçlar da yerlerinden söküldü. Yürümekte zorluk çeken vatandaşlar binalara sığındı. Market tezgahlarındaki yeşillikler ve kasalar de rüzgarın şiddetine dayanmayarak yola uçtu. Ayrıca Körfez ilçesinde lodosla birlikte şiddetli yağış etkili oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Denizcilik, Güvenlik, Ekonomi, kocaeli, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Şiddetli Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
13:55 Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
13:48 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı
13:45 İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor
13:44 Cristiano Ronaldo’yu kahreden haber Cristiano Ronaldo'yu kahreden haber
13:35 Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor
13:27 Özel’den TBMM’deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım Özel'den TBMM'deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım
13:19 Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası’nda Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası'nda
13:11 Icardi ve Wanda Nara’dan peş peşe paylaşımlar Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor Icardi ve Wanda Nara'dan peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor?
13:03 Mehmet Dinçerler’den olay hareket: Hadise’nin olduğu fotoğrafı beğendi Mehmet Dinçerler'den olay hareket: Hadise'nin olduğu fotoğrafı beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 11:26:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Şiddetli Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.