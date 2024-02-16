Kocaeli'de terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli\'de terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de yapılan çalışmalar sonucunda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16.02.2024 19:25  Güncelleme: 19:26
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Kocaeli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Kocaeli'de 6 şüphelinin sosyal paylaşım siteleri üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde 6 şüpheli dün yakalandı. İfadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol kararı serbest bırakıldı, diğeri ise mahkemece serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de terör propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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