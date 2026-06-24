Kocaeli'de Tır Yangını: Evler Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Tır Yangını: Evler Tahliye Edildi

Kocaeli\'de Tır Yangını: Evler Tahliye Edildi
24.06.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez'de bir tır römorkunda çıkan yangın, evlere sıçrayarak panik yarattı. Ekipler yangını kontrol altına aldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu kenarında seyir halindeki saman yüklü tırın römorkunda başlayan yangın, kuru otların tutuşmasıyla geniş alana yayıldı. Alevlerin bahçelere sıçramasıyla bölgedeki birçok ev tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi ile TEM Otoyolu güzergahında seyir halindeki saman yüklü tırın römorkunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tırın römorkundan dökülen yanan samanların yol kenarındaki kuru otları tutuşturmasıyla alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.

Yangının otoyol duvarına bitişik konumdaki evlere doğru ilerlemesi üzerine bölgede panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin bahçelere sıçraması nedeniyle bölgedeki birçok ev tedbir amacıyla tahliye edildi.

Karayolları ekiplerinin güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattığı bölgede, vatandaşlar ve gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın, kontrol altına alındı. Olayda tırın römorku tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda çam ağacı ve yeşil alan zarar gördü.

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangının ardından ekipler, bölgede uzun süre soğutma çalışması yürüttü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Kocaeli, Körfez, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Tır Yangını: Evler Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar
Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı
Diyarbakır kırsalında 10 noktada örtü ve anız yangını: 100 hektar alan yandı Diyarbakır kırsalında 10 noktada örtü ve anız yangını: 100 hektar alan yandı

17:41
İsrail’den ABD’ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
17:34
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret
İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
16:59
Altında korkulan oldu
Altında korkulan oldu
16:59
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
16:48
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’nu küplere bindirecek sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 17:54:55. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Tır Yangını: Evler Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.