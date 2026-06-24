Kocaeli\'de Tır Yangını: Evler Tahliye Edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu kenarında seyir halindeki saman yüklü tırın römorkunda başlayan yangın, kuru otların tutuşmasıyla geniş alana yayıldı. Alevlerin bahçelere sıçramasıyla bölgedeki birçok ev tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi ile TEM Otoyolu güzergahında seyir halindeki saman yüklü tırın römorkunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tırın römorkundan dökülen yanan samanların yol kenarındaki kuru otları tutuşturmasıyla alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.

Yangının otoyol duvarına bitişik konumdaki evlere doğru ilerlemesi üzerine bölgede panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin bahçelere sıçraması nedeniyle bölgedeki birçok ev tedbir amacıyla tahliye edildi.

Karayolları ekiplerinin güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattığı bölgede, vatandaşlar ve gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın, kontrol altına alındı. Olayda tırın römorku tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda çam ağacı ve yeşil alan zarar gördü.

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangının ardından ekipler, bölgede uzun süre soğutma çalışması yürüttü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ