Kocaeli\'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Kocaeli'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. Çalışmalarda 11 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 264 gram sentetik kannabinoid, 8 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 3 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 28 bin 420 lira ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 5'i hakkında "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen A.A., İ.T., E.B., H.H., M.M. ve E.K. ise adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.