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Kocaeli'de yangın paniği: İki ahşap ev kül oldu

İki katlı ahşap evde çıkan yangın bitişiğindeki eve de sıçradı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki katlı ahşap evde sabaha karşı çıkan yangın, hemen bitişiğinde bulunan eve de sıçrayarak güçlükle kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan evler kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 04.30 sıralarında Arslanbey Mahallesi Beykoz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beykoz Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Büyüyen alevler iki katlı evin bitişiğinde bulunan diğer ahşap eve de sıçradı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen Kocaeli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

Yangın sebebiyle iki evde kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.