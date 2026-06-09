İzmit\'te lokantanın üzerine devrilen ağaç dalları çatıda hasara yol açtı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde zamanla gövdesi zayıflayan ağacın dalları kırılarak bir iş yerinin çatısına devrildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, iş yerinin çatısında hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Karabaş Mahallesi İkizli Çeşme Sokak'ta bulunan ve zamanla zayıfladığı belirtilen ağacın kalın dalları, sabah saatlerinde kırılarak sokak üzerindeki lokantanın çatısına düştü. Büyük gürültüyle iş yerinin üzerine devrilen dallar, çatıda maddi hasara yol açtı. Olayın ardından kırılan ağaç parçaları iş yerinin önü ve kaldırımda birikirken, bölgeye sevk edilen belediye ekipleri dükkanın üzerine ve sokağa sarkan dalları kaldırmak için temizlik çalışması başlattı.

"Sabah yemek hazırlarken bir anda ses geldi"

İş yeri sahibi İsmail Tayfur Çelik, sabah saatlerinde dükkanda yemek hazırlığı yaptıkları sırada gürültüyle irkildiklerini anlatarak, "Sabah yemeklerimizi hazırlarken bir anda ses geldi. Çıkıp baktığımızda ağaç dallarının çatıya düştüğünü ve çatıyı çökerttiğini gördük. Yaşlı ağaç tabii, normal. Zamanla çöktü. Hem bizim işimize engel oldu hem maddi zarar oldu. Allah beterinden korusun. Her sene budanıyordu, bu sene ekipler gelmedi diye hatırlıyorum" dedi. - KOCAELİ