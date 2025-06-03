Kocaeli'deki Feci Motosiklet Kazasında 3 Sürücü Yaralandı

Feci kazada böyle ölümden döndüler: Yaralı sürücü dehşet anlarını anlattı

KOCAELİ - Kocaeli'de kanalizasyonun taşarak suların yola akması neticesi meydana gelen kazada 3 motorcu yaralanmış, kaza anı ise kask kamerası saniye saniye yansımıştı. Göz göre göre gelen kazayı yaşayan motosiklet sürücüleri o anları anlattı.

Kaza, önceki gün Gölcük ilçesi D130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rögardan taşan kanalizasyon suyunun asfaltı kayganlaştırması sebebiyle seyir halinde olan motosikletli grup kaza yaptı. Cem Ö. idaresindeki motosiklet, önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Cem Ö., motosikletiyle birlikte yola savruldu. Arkadan gelen iki motosiklet sürücüsü de ani fren yaparak motosikletlerinin kontrolünü kaybetti. Kazaya karışan 3 motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza anı kask kamerasına yansıdı

Kazaya karışan Alican Yıldız (35), yaşananları anlattı. Yıldız, "Arkadaşlarımızla Karamürsel istikametinden Gölcük tarafına çay bahçesinde oturup, sohbet etmek için seyir halindeydik. Kaza, Gölcük istikametinde Yıldızlar Suüstü Komutanlığı'nın olduğu yerde Gonca Virajları isimli bir yere gelirken meydana geldi. 9 motosiklet vardı, kalabalıktık. Bir yerde kanalizasyon patlamış rögar kapağından su sızmış. Sızan su bizim seyir halindeki ilerlediğimiz yolu göl haline getirmiş. Tam da virajda olduğu için kör noktaya geliyor. Viraja giren motorcu arkadaşlarımız sırayla yalpalamışlar kaymışlar. Sonrasında da arkadan bizim geldiğimizi bildikleri için el ederek uyarmaya çalışmışlar ama viraj kör noktada olduğu için biz göremedik. Daha sonra biz de 2-3 arkadaş bir anda o su birikintisine girdik. Viraja girmemizle kendimizi suyun içinde bulmamız bir oldu zaten. Kayan motoru zapt etmek kolay değil. O arada bizdeki şanssızlık da sağ şeridimizde bir otomobilin ilerliyor olmasıydı. Önümdeki arkadaşlar motoru kaydırınca, kayarak otomobile doğru sürüklendi. Bir arkadaşım motoruyla araca çarptı. Araca vurunca motoru devrildi, kendisi sürüklenmeye başladı. Benim önümde düştü. Ben de onun motoruna çarptım. Onun üzerinden uçarak düştük, yuvarlandık, sürüklendik. Arkamızdan gelen birkaç arkadaşımız da düştü. Şu anda yaklaşık 9 motorun 9'u da o su birikintisi yüzünden yalpalandı çok şükür ki sadece 3 kişi yere düştü" diye konuştu.

"2 kişide kırık, birinde ise ciddi yaralar var"

Köprücük kemiğinde parçalı kırık olduğunu söyleyen Yıldız, "Çok parçalı kırık olduğu için doktor ameliyat yapılamayacağını, kemiğin kendi haline kaynamasını bekleyeceklerini söyledi. Uzun bir süreç beni bekliyor, sıkıntılı bir süreç maalesef. Bu süre zarfında motorumun hali de ortada. Motorumuz pert oldu. Bir arkadaşımın kolu kırıldı. Diğer arkadaşımızın da vücudunda çeşitli yaralar var, ama çok şükür onda kırık yok" dedi.

"Pek çok motorcu arkadaşımız bu yüzden kaza yaptı, yaralandı"

Kazanın ihmalden kaynaklandığını söyleyen Yıldız, "Orada bir rögar var ama yağmur yok, hiçbir şey yok. Hava güneşli, kupkuru ama rögardan su sızıyor. Bu su da anayola kadar ulaşıyor ve tam virajın içinde göl oluşturuyor. Bu durumda bir uyarı levhası koyarsınız, 'yavaşlayın' dersiniz ya da bu suyun önünü bir şekilde kesersiniz. Bu tür şeylerden gerçekten çok çektik. Belediyelerin yaptığı bahçe sulamalarında da su taşıyor, ana yola sızıyor. Pek çok motorcu arkadaşımız bu yüzden kaza yaptı, yaralandı. Ölümlü kazalar bile oldu. Ben orada boynumu kırabilirdim, ölebilirdim. Şu an konuşuyorum ama belki şu anda başka bir yerde olabilirdik. Bunun sorumlusu kimse, bir şekilde cezasını çekmeli. Genelde bu durumun sorumluluğu hep motorculara yükleniyor. Oysa biz hem maddi hem manevi çok büyük zararlar görüyoruz. Şu anda benim büyük bir maddi kaybım var, onu saymaya bile gerek yok. En önemlisi sağlığımızdan olduk. Belki eskisi gibi kullanamayacağım omzumu. Oysa mesleğim gereği sağlıklı olmam gerekiyor. İşimi sağlığımla yapıyorum. Şimdi bu iş nasıl olacak bilmiyorum. Beni alan ambulans bile, aynı su birikintisinde savruldu. Ambulans bile savruluyorsa, artık durumun ne kadar tehlikeli olduğunu siz düşünün. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bizim bu çektiğimiz sıkıntı, bu kadar bedel, bunlar kim karşılayacak? Çektiğimiz acı ne olacak?" şeklinde konuştu.

"400 bin lira civarında maddi zararım var"

İşinden olduğunu söyleyen Yıldız, "Ekipmanlarım da gitti. Koruyucu malzemelerim mahvoldu. Maddi zararım çok büyük. Sadece kaskım 45 bin lira. Montum 45 bin lira. Eldiven, bot gibi diğer ekipmanları saymıyorum. Motorumun hali ortada zaten. Toplamda şu anda yaklaşık 400 bin lira civarında maddi zararım var. 3 motorcu düştük, diğerleri bir şekilde şansa savrularak bir şekilde kurtardılar. 3 kişi ciddi yaralandık. Lütfen karayolları, belediyeler daha dikkatli olsun. Bu ihmaller hayatlara mal olabilir" ifadelerini kullandı.