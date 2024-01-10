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Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Çalışan Gazeteciler Günü'nde annesini kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Çalışan Gazeteciler Günü'nde annesini kaybetti

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde annesinin vefat haberiyle yıkıldı. 81 yaşındaki Emine Kaplan, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Cenaze yarın öğlen namazına müteakip Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camii'nde kılınacak ve ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Çalışan Gazeteciler Günü\'nde annesini kaybetti
10.01.2024 - 21:33,  Güncelleme: 21:35
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Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Çalışan Gazeteciler Günü'nde 81 yaşındaki annesini kaybederek en acı gününü yaşadı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kutlama hazırlıkları yaparken annesinin tedavi gördüğü hastaneden gelen vefat haberiyle yıkıldı. 7 gün önce hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Emine Kaplan, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. 6 çocuk annesi Emine Kaplan'ın cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından Körfez Asri Mezarlığı'na defin edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Çalışan Gazeteciler Günü'nde annesini kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Çalışan Gazeteciler Günü'nde annesini kaybetti - Son Dakika
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