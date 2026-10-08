Kocaeli İzmit\'te hırsızlık şüphelisi 21 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş cezayla yakalandı

Kocaeli İzmit'te hırsızlık şüphelisi 21 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş cezayla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli İzmit'te 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 21 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelinin söz konusu suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında 21 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 21 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Kaynak: İHA
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