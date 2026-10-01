Kocaeli Karamürsel\'de jandarma operasyonunda 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları çerçevesinde, Karamürsel'de tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda; 3 kilo 500 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.